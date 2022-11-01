Москва, , 20:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без принципа взаимности. Об этом сообщает 1 ноября пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительству России подготовить совместно с МИД России, МВД России, ФСБ России и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Россию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», — говорится в поручении.

Также глава государства поручил подготовить предложения по возобновлению действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении Россиии, российских юридических лиц и физических лиц.

Доклад по данному вопросу правительство должно будет представить до 1 июня 2023 года.