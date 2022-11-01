1 ноября 2022 | Время чтения 5 мин

Члены фракции «Единая Россия» в Мосгордуме, а также присоединившиеся к ним депутаты «Справедливой России» и депутатского объединения «Моя Москва», призвали парламентариев из других фракций и самовыдвиженцев без лишней волокиты в виде обсуждения и внесения поправок, в кратчайшие сроки принять бюджет города

Игорь Свирин, , 22:40 — REGNUM Состоявшееся 1 ноября 2022 года заседание комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, посвященное обсуждению проекта бюджета на 2023–2025 гг., запомнится беспрецедентным заявлением председателя МГД Алексея Шапошникова. В специальном обращении спикер призвал депутатов поступиться правом законодательной инициативы и принять проект бюджета без внесения поправок 2 ноября.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

В целом рядовое мероприятие из тех, на которых лоббируются интересы тех или иных финансово-промышленных групп, департаментов, ведомств, а порой и рядовых москвичей, ознаменовалось сенсацией. Первым взявший слово Алексей Шапошников сходу взял «быка за рога» и в своей не лишенной гражданского пафоса речи призвал народных избранников присоединиться к большинству и проявить солидарность с мэрией Москвы.

«Сегодня мы впервые в современной истории рассматриваем городской бюджет, созданный в условиях, с которыми никто из нас никогда еще не сталкивался. Бюджет на предстоящие 3 года сверстан в условиях беспрецедентного санкционного давления: разрыва экономических связей на уровне целых государств, регионов и отраслей. Мы живем и работаем в условиях финансовой блокады и других откровенно враждебных действий.

В этой связи парламентское большинство, состоящее из фракций партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия», а также депутатского объединения «Моя Москва», рассмотрев проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов, поддержали данный законопроект и выступили с консолидированным предложением принять его в кратчайшие сроки без внесения поправок на заседании 2 ноября. То есть уже завтра.

10 октября президент России Владимир Путин, обращаясь к руководителям органов власти субъектов Российской Федерации, в частности, сказал, что внешнее давление накладывает и особую, ещё более высокую степень ответственности на глав регионов, как и в принципе на руководителей всех уровней власти, требует ещё большей концентрации, консолидации усилий ради достижения стоящих перед нами целей.

Цель у нас одна — благополучие москвичей!

Уверен, что в сегодняшних условиях и закон о бюджете требует такой же концентрации при обсуждении и оперативного консолидированного принятия, и не должен служить поводом для демонстрации своих амбиций и узкопартийных интересов.

Ни в коем случае не подвергая сомнению право законодательной инициативы, полагаю необходимым и возможным в имеющихся условиях поступиться этим правом в пользу прав москвичей на консолидированное решение исполнительной и законодательной власти относительно закона о бюджете на ближайшие 3 года.

Скорейшее принятие основного финансового закона позволит Москве планомерно решать вопросы социального обеспечения, реализации мер поддержки и проектов развития. Учитывая всё вышесказанное, обращаюсь к фракциям партий «Яблоко» и «КПРФ», а также к независимым депутатам Мосгордумы с предложением присоединиться к инициативе своих коллег, и в этом особенным для всех нас году принять проект бюджета без внесения поправок на заседании 2 ноября», — заявил председатель Мосгордумы.

Находящаяся в меньшинстве оппозиция не раз обращала внимание на культивируемую в столичном парламенте политику двойных стандартов, и злоупотребление партией власти своим большинством. Разделяя некоторые тезисы, озвученные Шапошниковым, пусть они и из разряда очевидного, обратили внимание на то, что речь спикера как нельзя полно иллюстрирует предъявляемые оппозицией обвинения.

Алексей Шапошников Дарья Антонова © ИА REGNUM

Посудите сами, член партии «Единая Россия» не раз заявлявший, что он и его соратники работают над бюджетом круглый год. А многие их инициативы находят в нем отражение, вдруг призывает политических конкурентов отказаться от защиты интересов своих избирателей и принять предложение «Единой России», их попутчиков и московских чиновников. При этом ссылается на справедливые слова президента. Только представляется, что глава государства, говоря о консолидации усилий, имел в виду работу на благо граждан, а не безоглядную поддержку столичных чиновников.

Действительно «цель у всех одна — благо москвичей», вот только опять не уточняется, каких москвичей. Кроме того, распределение этих самых благ вопиюще несправедливо, и эти заезженные мантры, призванные заретушировать социальный конфликт в городе, ничего кроме раздражения не вызывают. Как сообщало ИА REGNUM, бюджет вновь сверстан в интересах бизнеса, а социальные расходы в их реальном выражении, наоборот, уменьшатся.

На эти диспропорции обратил внимание депутат Михаил Тимонов. По его расчетам, развитие коммунальной инфраструктуры недополучит 11% средств в сравнении с прошлыми тратами, социальная поддержка жителей похудеет на 8,3%, программа развития здравоохранения — 7,4%. В то же время расходы по статье градостроительная политика увеличатся на 77,6%, на 4,3% вырастут траты на развитие городской среды.

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Также Тимонов категорически не согласился с призывом Шапошникова принять бюджет без обсуждений. Михаила Тимонова поддержали другие депутаты: Екатерина Енгалычева (КПРФ), Евгений Ступин (КПРФ), Елена Шувалова.

Вот как прокомментировала заседание Екатерина Енгалычева: «Даже Володин В. В. в ГосДуме до такого не додумался: лишить депутатов права рассматривать бюджет в Комитетах, задавать вопросы по каждому направлению, вносить поправки и уж тем более принять бюджет в один день! Такой «гений» есть только у нас…

Екатерина Енгалычева (Округ № 42) Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ну, а действительно, зачем утруждать чиновников и депутатов Единой России: нуждами простых людей, деньгами которых они считают возможным распоряжаться по собственному желанию? Ведь бюджет более чем на 2/3 состоит из налогов — это деньги людей, но их направляют чиновники на свои излюбленные коррупционные направления…

Зачем чиновникам из департаментов города отвечать на неудобные вопросы оппозиционных, настоящих народных избранников в комиссиях? Зачем им рассматривать наши поправки, они же сами лучше знают куда направить деньги людей».

Повергает в оторопь и утверждение Алексея Шапошникова, что скорейшее принятие финансового закона позволит чиновникам не откладывая дело в долгий ящик, приступить к выполнению поставленных мэром Собяниным задач. Финансовый год заканчивается 31 декабря, следовательно, нам всем, еще 2 месяца жить по текущему бюджету. Почему бы это время не потратить на обсуждение, учесть мнение не вошедших в коалицию «Единой России» депутатов, спикер Мосгордумы ответа не дал.

Спич Шапошникова напомнил не еще один трагикомический эпизод, связанный с его старшим коллегой из Госдумы. Тогда только-что возглавивший нижнюю палату парламента Борис Грызлов заявил, что Госдума не место для политических баталий. Москва по праву считается лидером всяческих инноваций, и следуя этому курсу столичные народные избранники заявили, что Мосгордума не место для обсуждения и согласования интересов ее жителей.