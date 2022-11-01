Рига, 1 ноября, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Представители Центра госязыка Латвии отстранили от работы пятерых педагогов русской школы в Саласпилсе (18 км от Риги) по причине «недостаточных знаний латышского языка».

Русский язык

Об этом сообщила в соцсетях представитель оппозиционной партии «Русский союз Латвии» Юлия Сохина.

Она отметила, что языковых инспекторов не остановило то, что произошло это в самый разгар учебного года и может серьезно повлиять на учебный процесс в заведении: «Четыре класса без классных руководителей в разгар учебного года: эта ситуация грозит срывом всего учебного процесса».

Четверо из педагогов преподавали в младших классах, пятый был учителем физики.

Юлия Сохина также обратила внимание на то, что новый закон об отстранении педагогов, не прошедших языковую проверку, вступил в силу в Латвии 25 октября 2022 года. И ровно в этот же день представители Центра госязыка посетили с внезапной проверкой саласпилсскую школу.