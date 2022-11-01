Рига, 1 ноября, 2022, 20:49 — ИА Регнум.

(сс) Jorge Franganillo Рига

Новое руководство столицы Латвии решило ввести свои санкции против носителей русского языка в Риге, и его убрали с городского информационного портала. Об этом сообщил депутат столичной думы Константин Чекушин на своей странице в соцсетях.

Вся новая информация на городском портале о пособиях на жилье, на отопление, на получение иной помощи — теперь без перевода. Эта информация особенно актуальна для самых уязвимых слоев населения, в том числе пожилых людей, отметил депутат.

Он подчеркнул, что, учитывая позицию властей Риги, русской общине столицы Латвии следует рассчитывать исключительно на свои силы в получении доступной информации о деятельности мэрии.

По данным статистики, в Риге проживают 638 000 человек. Восточные славяне вместе продолжают составлять относительное большинство горожан (47,5%), а для большинства населения города (55,8%) русский остается основным языком, используемым в домашнем общении.

Русские в 2018 году, по данным Управления миграции, являются крупнейшей общиной в двух из шести микрорайонов Риги — Курземском и Латгальском. На начало 2018 года 17,8% населения Риги, преимущественно русские, сохраняют политически спорный статус неграждан, что ограничивает их в политических правах.

Кроме того, более 7% рижан имеют гражданство других стран, но жить предпочитают в Риге. Большинство из них — граждане России.