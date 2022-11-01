Ростов-на-Дону, , 20:49 — REGNUM В Ростовской области уточнят перечень убежищ и приведут подвалы многоквартирных домов в готовность на случай ЧС. Это обсуждалось на состоявшемся заседании регионального оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в донском пресс-центре 1 ноября.

В коридоре убежища Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

«Уточняются перечни и приводятся в порядок защитные сооружения гражданской обороны, организована работа по приведению подвалов многоквартирных домов в готовность к укрытию в них жильцов при возникновении ЧС», — сказано в сообщении.

Регулярно на Дону проверяют работоспособность систем оповещения при возникновении ЧС, готовность сил и средств служб экстренного реагирования. В круглосуточном режиме работают аварийно-диспетчерские службы, запас средств и материалов для устранения аварийных ситуаций достаточен.

ИА REGNUM сообщало, что 19 октября президент России Владимир Путин ввёл в приграничных с территориями б. УССР и новыми регионами РФ средний уровень реагирования. В список попала и Ростовская область.

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