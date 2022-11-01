Копейск, Челябинская область, 1 ноября, 2022, 20:46 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области скоро будет создана новая прогулочная зона — Покровский бульвар. Об этом говорится на портале регионального правительства.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Копейск

Работы завершатся досрочно, 10–15 ноября. Уже проложены тропинки и высажено 60 молодых елей. Также в планах высадить 14 рябин и барбарисы, установить освещение и скамейки и т.д.

Ранее территория была неухоженной, в связи с чем местные жители неоднократно жаловались в органы власти. Представители подрядчика обещают, что после завершения работ территория Покровского бульвара уже будет чистой и ухоженной.