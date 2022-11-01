Лампедуза , Италия, , 20:45 — REGNUM Центр по приёму мигрантов на итальянском острове Лампедуза вновь переполнен, передают 1 ноября местные СМИ.

Остров Лампедуза Luca Siragusa

После того, как 31 октября на остров прибыли еще 110 мигрантов, общее число постояльцев центра превысило 1200 (при официальной вместимости в 350). Регулярное перераспределение прибывающих на другие пункты не помогает, отмечают издания.

После выхода правой «Лиги» из правящей коалиции в 2019 году число нелегальных мигрантов в Италии снова стало быстро расти. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида. Лидеры нового правоконсервативного правительства страны, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции.