Лампедуза , Италия, 1 ноября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Центр по приёму мигрантов на итальянском острове Лампедуза вновь переполнен, передают 1 ноября местные СМИ.

Luca Siragusa Остров Лампедуза

После того как 31 октября на остров прибыли еще 110 мигрантов, общее число постояльцев центра превысило 1200 (при официальной вместимости в 350). Регулярное перераспределение прибывающих на другие пункты не помогает, отмечают издания.

После выхода правой «Лиги» из правящей коалиции в 2019 году число нелегальных мигрантов в Италии снова стало быстро расти. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида. Лидеры нового правоконсервативного правительства страны, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции.