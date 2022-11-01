Рига, 1 ноября, 2022, 20:43 — ИА Регнум.

Флаг Евросоюза

C 1 ноября 2022 года и до 30 апреля 2023 года каждый член домохозяйства в Латвии с низким уровнем доходов сможет получить комплект продуктов питания на трехмесячный период, сообщил латвийский портал press. lv.

Продуктовые пакеты можно получить в пунктах выдачи Европейского фонда поддержки наиболее нуждающихся людей.

Продуктовые пакеты можно получить, предъявив справку социальной службы самоуправления о статусе малоимущего или малообеспеченного домохозяйства (с доходом 327 евро на первого или единственного человека в домохозяйстве и 229 евро на каждого последующего), а также о статусе домохозяйства, оказавшегося в кризисной ситуации.

С 1 января 2023 года поддержка еврофонда — продукты питания, гигиенические товары и школьные принадлежности — будут также доступны малообеспеченным домохозяйствам, чей доход не превышает 376 евро на первого или единственного человека в домохозяйстве и 264 евро на каждого следующего.

Отмечается, что поддержку фонда в Латвии могут получить также беженцы с территории б. УССР.