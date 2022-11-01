Ижевск, , 20:42 — REGNUM В Удмуртии, благодаря работе передвижных медицинских комплексов, квалифицированную медпомощь получили около 39 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Мобильнй медицинский комплекс в Удмуртии пресс-служба минздрава Удмуртии

Комплексы совершили 1343 выезда, осмотрев взрослых жителей 1243 населенных пунктов. В мобильных медпунктах провели около 300 УЗИ-исследований, более 17 тыс. флюорографий и более 16 тыс. маммографических исследований.

Причем в комплексах также прошли обследования 1706 детей до 17 лет из муниципальных районов. Дети прошли консультации эндокринологов, пульмонологов, нефрологов и гаматологов.

Передвижные медицинские комплексы были закуплены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщало ИА REGNUM, во время рабочей поездки в Удмуртию министр здравоохранения России Михаил Мурашко осмотрел новую врачебную амбулаторию в деревне Хохряки Завьяловского района, которая открылась в июле текущего года. Медучреждение обслуживает около 6 тыс. человек, мощность составляет около 100 посещений в смену.

Читайте также: Главе Минздрава РФ показали образцовую врачебную амбулаторию в Удмуртии