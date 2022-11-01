Находка, Приморский край, , 21:22 — REGNUM На Дальнем Востоке проходит этап всероссийской акции «неделя без турникетов», где принял участие Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ). Студенты Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа (НГГПК), а также учащиеся средних школ города Находка познакомились с работой якорного резидента территории опережающего развития (ТОР) «Находка». Гостями мероприятия стали около 200 человек. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

Задача кадровой политики НЗМУ состоит в формировании эффективной команды сотрудников, преимущественно из местных жителей. Параллельно решается ещё один актуальный для Находки вопрос —сохранение кадрового потенциала города.

«В этой работе якорный резидент ТОР «Находка» во взаимодействии с КРДВ использует широкий арсенал средств: участвует в крупных профориентационных акциях, развивает программы подготовки специалистов, внедряет инструменты поддержки молодых выпускников, которые мотивируют студентов после окончания вуза идти на конкретное предприятие, в том числе целевое обучение», — указано в сообщении.

Гасан Гасанбалаев, директор департамента развития трудовых ресурсов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, отметил, что в регионе востребованы и работают инструменты целевого обучения, когда абитуриент, заключая договор с компанией, получает гарантированное трудоустройство после получения профессии.

Отмечается, что якорный резидент ТОР «Находка» Находкинский завод минеральных удобрений входит в топ-3 инвестпроектов Дальнего Востока и топ-10 в России. Объем налогов в региональный бюджет составит 49 млрд рублей уже в льготном режиме ТОР, далее бюджет будет пополняться на 26 млрд рублей ежегодно. На этапе запуска производства завод создаст 1500 высокооплачиваемых рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Дальнем Востоке стартовал новый этап всероссийской акции, в рамках которой специалисты Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) окажут содействие для посещения студентами и школьниками предприятий — резидентов префрежимов, реализующих инвестиционные проекты. Формат «недели без турникетов» позволяет показать школьникам и студентам производства различного масштаба и профиля, которые работают и развиваются в их городах, знакомят их с практикой ведущих инвестпроектов и с мастерами своего дела.

Читайте также: На Дальнем Востоке для учащейся молодёжи пройдёт «неделя без турникетов»