Сухум, 1 ноября, 2022, 21:30 — ИА Регнум. В Абхазии в магазинах были обнаружены грузинские товары, на которых была изображена карта Грузии в границах 1991 года, то есть включающая в свой состав Абхазию и Южную Осетию, сообщает 1 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Дмитрий-5-Аверин Грузия, Абхазия и Южная Осетия

В частности, в магазинах Сухума, Гагр и Гудауты продавались консервированное хаши, этикетка которой содержала подобную карту. Кроме того, в средних школах был обнаружен географический атлас грузинского производства, на обложке которого был изображен грузинский флаг.

Абхазская прокуратура заявила, что упомянутые товары были завезены в Абхазию индивидуальными предпринимателями, и большинство из них было произведено в России. Служба продовольственного надзора Абхазии изъяла указанные товары из продажи.

Напомним, что Абхазия и Южная Осетия не входят в состав Грузии с начала 1990-х годов.