Сочи, Краснодарский край, 1 ноября, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Сочи 1 ноября указал на необходимость оказания поддержки семьям защитников Отечества.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я знаю, что у вас здесь организована работа, просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду. Это важное направление нашей общей работы», — обратил внимание главы Кубани российский лидер.

Владимир Путин особо подчеркнул, что поддержка семей военнослужащих, выполняющих свой воинский долг и защищающих Отечество, должна быть продолжена и стать важнейшим направлением работы администрации Кубани.