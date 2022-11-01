, 20:32 — REGNUM Посольство России в Италии не исключает, что власти Италии отправили «в помощь» Киеву не только оружие, аявил глава дипломатического представительства Сергей Разов, передают национальные СМИ 1 ноября.

Речь может также идти и о «помощи» в виде «людей», сказал посол.

Как сообщалось ранее, власти Италии направили в Киев несколько партий военной помощи, также Италия выступала в роли пересадочного узла для иных подобных поставок. Большинство граждан страны, по данным социологов, против оказания такой «поддержки».