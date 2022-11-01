Челябинск, 1 ноября, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В Челябинской области активисты собрали помощь бойцам добровольческого отряда «Южноуралец». Об этом говорится 1 ноября в телеграм-канале губернатора региона Алексея Текслера.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

Груз с необходимыми вещами уже отправлен. Участие в его формировании принимали органы власти, предприниматели и многие другие жители.

Кроме того, ранее груз для военнослужащих с передовой был собран в Еткуле. От правительства Челябинской области были переданы необходимые военные спецсредства.

«Помогали и будем помогать. И здесь, и за «ленточкой», — заключил Текслер.

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