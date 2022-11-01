Москва, 1 ноября, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Реализация проектов по созданию мастер-планов охватывает более 4 млн жителей Дальнего Востока, проживающих в городах. Об этом в ходе онлайн-конференции на тему «Мастер-планы городов Дальнего Востока: новые возможности для качественной и комфортной жизни людей», состоявшейся на базе информационно-аналитического журнала «Вестник экономики Евразийского союза», заявилаГалина Пивовар руководитель практики департамента проектной работы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), сообщает пресс-служба корпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

По словам руководителя практики департамента проектной работы КРДВ, реализация проекта «Новый облик 25 городов Дальнего Востока» поддерживается на самом высоком уровне, а активными кураторами работы по развитию муниципальных образований являются заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФОЮрий Трутнев и помощник президента РФМаксим Орешкин. Работа по разработке мастер-планов начата в 2021 году по итогам Восточного экономического форума.

«Дальневосточный федеральный округ — огромная по площади территория, где расположено не так много крупных населённых пунктов, поэтому мы работаем с основными из них. Мы подсчитали, что этим проектом по созданию мастер-планов охвачено более 4 млн жителей Дальнего Востока, проживающих в городах. Цели работы, обозначенные для всех команд проекта: улучшение условий проживания людей, повышение доступности социальных услуг, создание возможностей для самореализации и приоритизация направлений отраслей экономики, где будут создаваться новые рабочие места. В качестве основы мы, безусловно, берем экономические возможности территории, а в качестве основной целевой функции — комплексное повышение качества жизни граждан», — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что мастер-план позиционируется как инструмент для принятия грамотных управленческих решений с точки зрения развития дальневосточных городов. Но в тоже время подчеркнула, что инструмент сам по себе никогда не превращается в благо, им нужно грамотно пользоваться.

Кроме того, в настоящее время пройдено несколько этапов, среди которых — подписание трёхсторонних соглашений о сотрудничестве по реализации мероприятий в рамках мастер-планов трех городов (Петропавловска-Камчатского, Магадана, Улан-Удэ) с регионами, КРДВ и ВЭБ. РФ.

Как сообщалоИА REGNUM, в Госдуме состоялась масштабная выставка о развитии Дальнего Востока.

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