Подгорица, , 20:18 — REGNUM 1 ноября утром в черногорский порт Бар прибыл третий корабль британского королевского флота «Альбион». Ранее туда прибыли военные корабли Argus и Mountsbay. Как говорится в сообщении посольства Великобритании, визит британских военных подтверждает ценность отношений между Черногорией и Соединенным Королевством.

ВМФ Черногории CRNAGORAMNE

«Великобритания продолжает оказывать двустороннюю оборонную поддержку армии Черногории. Это включает в себя предоставление важного военного оборудования для обучения, учений и предоставление оборонного образования в поддержку усилий по наращиванию потенциала. Визит королевских морских пехотинцев в Черногорию является частью согласованный план учений с Черногорией и укрепит наши оборонные отношения, улучшив интеграцию и оперативную совместимость между союзниками по НАТО. Этот визит подчеркивает ценности, которые Соединенное Королевство придает отношениям с Черногорией, и демонстрирует неизменную приверженность Соединенного Королевства безопасности на Западных Балканах», — говорится в сообщении.

Капитан «Альбиона» Саймон Келли говорит, что они надеются на более тесные отношения со своими черногорскими коллегами, поскольку они тренируются вместе.

Корабль Albion называют «швейцарским армейским ножом» Королевского флота. Этот десантный корабль может перевозить 400 моряков и морских пехотинцев с большим диапазоном навыков и опыта, от техников и инженеров до медиков и поваров.

Погрузочный док судна содержит грузовики, машины и плавсредства, используемые его командой для выполнения своих обязанностей. Корабль также перевозит предметы первой необходимости для использования в операциях по оказанию помощи при стихийных бедствиях по всему миру, от запасов продовольствия до водяных насосов.