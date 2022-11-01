Москва, 1 ноября, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Министерство финансов России на аукционах в среду, 2 ноября, намерено разместить три выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 240 с погашением 30 июля 2036 года, ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №29 021 с погашением 27 ноября 2030 года и ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 004 с погашением 17 марта 2032 года в объёме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Отмечается, что объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объёма спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

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Напомним, в начале сентября Минфин объявил о возобновлении аукционов по размещению облигаций федерального займа, которые были приостановлены с февраля 2022 года.

На последнем аукционе 26 октября ведомство разместило три выпуска ОФЗ с погашением в 2029, 2030 и 2032 годах на общую сумму почти 178 млрд рублей. Совокупный спрос при этом составил более 336 млрд рублей.

Всего за три аукционных дня, проведённых с начала сентября Минфин разместил ОФЗ на общую сумму почти 238 млрд рублей.