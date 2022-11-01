Энгельс, Саратовская область, , 20:26 — REGNUM Интернет-объявление о легком заработке заинтересовало 58-летнюю жительницу города Энгельса Саратовской области. После общения с потенциальным работодателем женщина лишилась более 850 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

Женщина заявила в полицию о хищении денег. Она пояснила, что в интернете увидела объявление о возможности быстро заработать на разнице в торговле криптовалютой. Перейдя по ссылке на соответствующий сайт, горожанка зарегистрировалась и узнала схему получения быстрого дохода. В течение месяца пенсионерка переводила со своих банковских счетов денежные средства. Когда контакт с неизвестными прервался, она поняла, что стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба превысила 850 тыс. рублей.

По данному факту ведется проверка.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Саратовской области задержаны участники группировки, которых подозревают в хищении денежных средств пенсионеров под предлогом ремонта окон.

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