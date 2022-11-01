Коркино, Челябинская область, , 20:15 — REGNUM В Челябинской области администрация Коркинского муниципального района заплатит компенсацию морального вреда за нападение собаки на ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Инцидент произошёл 11 мая в подъезде одного из многоквартирных домов. Бродячая собака укусила 10-летнего мальчика за руку. Медики назначили ребёнку курс вакцинации от бешенства.

Прокурор Коркино потребовал от местной администрации уплатить пострадавшему компенсацию морального вреда. 15 мая городской суд взыскал с мэрии 90 тыс. рублей. Ответчик подал апелляционную жалобу, но облсуд подтвердил предыдущее решение.

«Вопрос фактического исполнения судебного постановления поставлен на контроль», — добавили в прокуратуре.