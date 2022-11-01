Рим, 1 ноября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. 1 ноября на входе в ряд римских музеев собрались значительные очереди, передают местные СМИ.

Испанская лестница возле музея Китса и Шелли в Риме

В Италии 1 ноября — выходной день (Торжество Всех Святых), при этом музеи Ватикана (по той же причине) не работают, что и привело к появлению очередей в музеи «светские».

В последний раз подобное явление наблюдалось еще до начала эпидемии коронавируса, отмечают местные журналисты.