Ватикан, , 19:58 — REGNUM Папа Римский Франциск намерен отправиться в паломничество в Южный Судан и Демократическую Республику Конго, об этом он рассказал во время одной из аудиенций 1 ноября.

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Поездка намечена на февраль 2023 года. Ранее врачи запретили Франциску эту поездку из-за его проблем со здоровьем.

Африка веками страдала от эксплуатации, которая не закончилась даже тогда, когда государства континента обрели формальную независимость, эта ситуация недопустима и должна быть изменена, отметил Франциск.