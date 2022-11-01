Минск, 1 ноября, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Общение президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в этом году оказалось рекордно насыщенным. Кроме восьми личных встреч было ещё множество переговоров по телефону. Основные две причины — продолжающиеся боевые действия на территории б. УССР и усиливающееся санкционное давление на обе страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября рассказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Артём Агафонов «Белоруссия — прифронтовое государство и союзник России, который, хоть и не отправляет на фронт свои войска, однако предоставил свою территорию в качестве плацдарма, свою военную, транспортную и медицинскую инфраструктуру, осуществляет поставки бронетехники. Разумеется, все это требует постоянной координации на самом высоком уровне. Что касается санкций, то они стали мощным стимулом для интеграции. Многие интеграционные инициативы, которые десятилетиями тормозились, в этом году резко ускорились. Думаю, и на новой встрече военное сотрудничество, санкции и интеграция будут одними из ключевых тем»

Политик обратил внимание на то, что за время, прошедшее после предыдущей встречи двух лидеров, произошли два важных события, которые повлияют на содержание будущей. «Во-первых, территория России официально увеличилась на четыре новых региона, и логично предположить, что президенты будут обсуждать сотрудничество Белоруссии с этими регионами и её участие в их послевоенном восстановлении и налаживании мирной жизни. Второе событие — это заявление госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева на VII Белорусском космическом конгрессе, где он проанонсировал формирование нового пакета союзных программ по интеграции. Вероятно, обсуждению именно этих программ и будет посвящена часть переговоров. По крайней мере для меня очевидно, что пакет программ, утвержденный в прошлом году, — половинчатый. Он задаёт только направления экономической интеграции, но не предполагает эффективных административных и контрольных механизмов для её реализации. Долго так продолжаться не может. Единое экономическое пространство может существовать только в условиях политической интеграции», — уверен Агафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко 31 октября анонсировал встречу с Владимиром Путиным. Белорусский лидер сообщил, что она состоится в ближайшее время, на ней будут сформулированы задачи глав государств на следующий год. Лукашенко отметил, что на встрече с российским коллегой они окончательно подведут итоги 2022 года.