София, 1 ноября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Министерство обороны Болгарии объявило о намерении закупить для кораблей болгарских ВМС крупную партию боеприпасов. Об этом 1 ноября сообщает софийская газета «24 часа».

Флаг Болгарии

По предварительной информации, речь идет о 324-миллиметровых самонаводящихся торпедах, а также RBS-15 Mk3 и управляемых ракетах типа MICA. Общая сумма сделки и страна, в которой они будут приобретены, не называются.

Напомним, в 2020 году Болгария заказала два новых военных судна у немецкой кораблестроительной компании Lürsen. В целях экономии средств корабли были приобретены без установления на них соответствующего вооружения.