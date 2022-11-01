Подгорица, , 19:53 — REGNUM По данным министерства иностранных дел, на данный момент у Черногории нет послов в 18 странах. Согласно информации с сайта МИД, у страны нет послов в Албании, Аргентине, Австрии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Китае, Косово, Венгрии, Германии, Польше, США, Словении, Сербии, Ватикане и Суверенном Ордене рыцарей Мальты, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным МИД, у Черногории есть послы в Бельгии, Франции, Греции, Италии, Румынии, Российской Федерации, Северной Македонии, Турции и б. УССР.

В странах, где нет послов, работают временные поверенные в делах.