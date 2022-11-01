Саратов, , 19:51 — REGNUM В Саратове подтвержден вирус африканской чумы свиней. Об этом 1 ноября сообщает управление ветеринарии правительства Саратовской области.

Свиньи Александр Погожев © ИА REGNUM

«При проведении исследований проб животного белка, поступившего в адрес одного из предприятий города Саратова, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Региональная ветеринарная служба проводит комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения заболевания.

Ранее ИА REGNUM передавало, в марте в Саратовской области более чем в 30 магазинах одной из торговых сетей ввели карантин из-за выявленного генома африканской чумы свиней.

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