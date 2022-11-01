Буэнос-Айрес, 1 ноября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Латинская Америка борется, объединяется и мечтает. Об этом в своём видеозаявлении в Twitter заявил президент Аргентины Альберто Фернандес, говоря о победе Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах в Бразилии, которую он назвал исторической.

Alferdez.com.ar Альберто Фернандес

По его словам, победа лидера бразильской «Рабочей партии» глубоко трогательна и имеет фундаментальное значение для гарантии региональной интеграции.

Народ Бразилии привел Лулу на пост президента своей страны, и добиться этого было нелегко, подчеркнул Фернандес. По его словам, это результат его борьбы, мужества и, главным образом, его приверженности тем, у кого меньше всего возможностей.

Аргентинский лидер отметил, что в последние годы Латинская Америка работала вместе, чтобы защитить демократическое сосуществование, и подчеркнул усилия, предпринятые им и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором для поддержки бывшего президента Боливии Эво Моралеса.

«Я помню, что когда военный переворот угрожал Моралесу и миру в Боливии, мы приложили усилия, чтобы спасти его от этой жестокой несправедливости и сохранить ему жизнь. Мы мечтали о возвращении демократии и возвращении Эво на родину, и это произошло», — сказал Фернандес.

По его словам, с Лулой чувствовалось нечто подобное.