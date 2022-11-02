2 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина о том, что киевский режим должен дать гарантии неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях.

Оксана Переможенко, , 05:29 — REGNUM Гарантии неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях должен дать киевский режим, заявил 1 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе встречи с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В ходе встречи были проанализированы ключевые направления российско-турецкого сотрудничества на международных площадках, прежде всего «Черноморская инициатива» по вывозу из портов [на территории бывш. УССР] сельскохозяйственной продукции в контексте недавнего террористического акта Киева в отношении Севастополя», — сообщает пресс-служба МИД России.

Москва со своей стороны указала на то, что киевский режим должен предоставить гарантии «неиспользования гуманитарного коридора в Чёрном море в военных целях».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многим участникам обсуждения не понравилось требование МИД РФ, ведь киевскому режиму верить нельзя. Другие считают, что это за Явление носит формальный характер.

«Они недоговороспособны. Их гарантии ничего не стоят. С ними подобная риторика не канает», — отреагировал «ничего».

«Риторика не для [представителей киевского режима]. А для других стран», — ответил ему («ничего») Сергей С.

«Их гарантии — это уход из русского города Одесса. 100% гарантии получатся», — комментирует Sviatlana E.

«Какие гарантии от упырей? Минска 1, 2 мало было? Нельзя им верить!» — отметил Михаил.

«Господи. Ну когда уже поймут, что «[Киев]» и «гарантия» — антонимы? Бесполезно с ними договариваться и требовать исполнения», — добавил Andrew S.

«Может проще отодвинуть эту окраину (территорию, подконтрольную киевскому режиму — О. П.) от моря?..» — прокомментировал Игорюня.

«Шулерам верить?!» — пишет один из участников обсуждения.

«Вы не наелись обещаниями и гарантиями ещё?..» — задался вопросом Т. Т.

«Какие гарантии? Наш МИД смеётся что ли? Что они хотят от шайки наркоманов?.. Слово чести?» — не понимает Oksana.

Сеятель. Зеленский Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Предоставить гарантии? Они никогда никаких договоренностей не соблюдали и об этом откровенно кричали. И тут… гарантии…» — в недоумении Фирдаус.

«Лучшая гарантия — забрать Одессу», — написал Ленивый Барсук.

«От террористов требовать гарантий? Алё, вы серьезно?» — задался вопросом Neo Nova.

«Та расслабьтесь. Понятно же, что это дежурные дипломатические фразы. Никому… гарантии не нужны», — пишет Sasha.

«Верить фашистам — себя не уважать!» — отреагировала Юлия.

«Гарантии? Минских соглашений и их гарантов было недостаточно, чтобы убедиться в пустых обещаниях?» — спросил Empty Words.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Какие гарантии может дать Иуда?..» — не понимает Русиночка.

«Да они вам сейчас любые гарантии дадут. Минские же подписывали», — комментирует Tatiana R.

«Гарантия одна, что нет никаких гарантий… ВСЁ», — отреагировала Марина.

«Гарантии не та страна должна давать, а Америка и Англия», — призвал Вова.

«Их гарантии весят чуть меньше, чем ничего», — написала Ксю.

«Заявления эти не для нас. А для «партнёров». Когда всё опять накроется медным тазом, наши будут тыкать в виновника сорванной сделки», — подытожила Елена.