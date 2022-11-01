Ижевск, , 19:42 — REGNUM Удмуртия получит из федерального бюджета 27 млн рублей на дополнительные выплаты семьям погибших и пострадавших при стрельбе в школе №88 в Ижевске. Соответствующее распоряжение правительства России подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ночной Ижевск Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

Согласно распоряжению, семьям погибших будет направлено по 1 млн рублей, получивших тяжкий или средний вред здоровью — по 400 тыс. рублей, легкий вред здоровью — 200 тыс. рублей.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалов, со стороны республики большинство семей уже получило все полагающиеся выплаты. Федеральные средства семьям поступят в конце ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября текущего года бывший выпускник пришел в ижевскую школу №88 и устроил там стрельбу. В результате нападения погибли 17 человек включая 11 детей, 23 человека получили ранения различной степени тяжести. На прошлой неделе Бречалов говорил, что состояние одного из пострадавших детей, который проходит лечение в Москве, по-прежнему остается критическим.

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