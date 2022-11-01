Москва, 1 ноября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Курс рубля по отношению к доллару и евро продолжил расти на торгах во вторник, 1 ноября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 61,24 рубля, что на 24 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день опустился на 14 копеек и к закрытию составил 60,74 рубля.