Бишкек, , 20:29 — REGNUM Госдепартамент США пока еще в мягкой форме указывает Киргизии на ее место. Вашингтону не нравится, что власти страны ограничивают влияние неправительственных организаций на политические процессы. Об этом ИА REGNUM рассказал политический аналитик из Киргизии на условиях анонимности.

Президент Киргизии Садыр Жапаров President.kg

Напомним, 31 октября спецслужбы Киргизии заблокировали банковские счета «Азаттык Медиа» (филиал «Радио Свобода» — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в одном из банков страны. С 26 октября Бишкек приостановил работу СМИ на два месяца по причине «публикации недостоверных материалов о таджикско-киргизском вооружённом конфликте в сентябре 2022 года».

По мнению эксперта, США хотят восстановить свои позиции в Киргизии, когда им «никто не мешает продвигать свои интересы посредством множества НКО, так называемых «правозащитников» и «независимых» СМИ, принимающих самое активное участие в политической жизни республики.

«Госдепартамент США пока ещё в мягкой форме указывает властям Киргизии на их более чем скромную роль на международной арене — мол, «негоже Моське лаять на Слона, а то ведь и под санкции попасть можно». Киргизская экономика их просто не выдержит, особенно если американцы с европейцами решат удержать золотовалютный запас республики», — считает собеседник.

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Он пояснил, Вашингтон в случае ведения чрезмерно независимой политики Бишкеком «может организовать очередную «цветную революцию» в Киргизии».

«Для США это дело привычное, технологии обкатаны, актив в Киргизии имеется. Тем более, что в стране такое уже происходило. И не один раз. И официальный Бишкек это прекрасно понимает. А потому оставил себе лазейку, заблокировав сайт «Азаттыка» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) не насовсем, а лишь на два месяца», — напомнил эксперт из Киргизии.

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