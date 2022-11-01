Москва, 1 ноября, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Командир казачьей бригады «Дон» Алексей Кондратьев заявил, что российские бойцы на Кинбурнской косе оказались на тех же позициях, что и советские воины в период Великой Отечественной войны. Об этом пишет RT .

Высадка турецкого десанта на Кинбурнской косе. 1787

«Здесь если порыться, хорошо сохранились гильзы от ППШ. Даже оторопь взяла: в ту войну наши отцы и деды вот здесь же заняли оборону, [также] защищали косу», — сказал Кондратьев.

Он отметил, что «очень достойно тут всё организовано было», и по этой причине военнослужащие РФ равняются на советских солдат: «И думаю, победим так же, как они».

Одной из ключевых точек косы, по словам Кондратьева, стал пирс, который постоянно обстреливается и находится под круглосуточным наблюдением противника.

Сами российские военные контролируют плацдармы, удобные для высадки военных киевского неонацистского режима.