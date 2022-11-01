Подгорица, , 19:32 — REGNUM В Черногории на конец сентября 2022 года общее количество пользователей мобильных телефонов составляло 1 353 642 человека, что соответствует уровню проникновения 218,32%, говорится в новом отчете Агентства электронных коммуникаций и почтовых услуг — EKIP.

Сотовый телефон Unsplash

По сравнению с августом количество пользователей мобильных телефонов увеличилось на 0,21%, а по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 5,44%.

Из общего числа пользователей 51,86% (702 007) являются пользователями с постоплатой, а 48,14% (651 635) — пользователями с предоплатой.

Из 1 353 642 зарегистрированных пользователей мобильной телефонии в Черногории больше всего было у оператора мобильной связи Mtel — 458 272, за ним следует Crnogorski Telekom с 411 475 и One с 380 750 пользователями. В процентном отношении это были следующие соотношения:

1. Mtel 37,10%

2. Telekom 32,14%

3. One 30,76%