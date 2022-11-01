Ровеньки, , 19:29 — REGNUM Станцию для обеззараживания воды получил город Ровеньки в Луганской Народной Республике. Установка передана из Коми. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве ЛНР 1 ноября.

Бассейн Дарья Драй © ИА REGNUM

Помощь городу Ровеньки оказана в рамках подписанного ранее между регионами соглашения. Новую станцию контроля и обеззараживания воды установят в бассейне местного спортивного комплекса «Юбилейный».

Данная станция обеззараживает и качественно очищает воду. Прежняя установка хлорирования и очистки воды уже давно не соответствовала современным стандартам качества.