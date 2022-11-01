Пенза, 1 ноября, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Новые меры поддержки для граждан, призванных в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, вводят в Пензенской области. Об этом 1 ноября сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные

Получателями новой помощи станут участники льготной ипотечной подпрограммы «Дом для специалистов в сельской местности» долгосрочной целевой программы Пензенской области в жилищной сфере «Дом для молодой семьи». Мобилизованным пензенцам и контрактникам, которые являются заемщиками по таким договорам, предоставят отсрочку платежей. Она будет действовать на период службы военнослужащего. Дату начала льготного периода заемщик вправе определить сам.

Глава Пензенской области поручил довести всю информацию о мерах поддержки до каждой семьи, имеющей право на ее получение.

Напомним, в Пензенской области для мобилизованных и добровольцев, выполняющим боевые задачи, а также их семей, действуют региональные меры соцподдержки: 50% оплата коммунальных услуг, преференции по зачислению детей в детсады и отмена платы за них, бесплатное посещение групп продленного дня для учащихся 1-6 классов, бесплатные кружки и секции допобразования, для учеников 1-11 классов — двухразовое горячее питание. Студенты учреждений профобразования освобождены от платы за общежития.

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