Бухарест, , 19:26 — REGNUM Национальное управление по регулированию в сфере энергетики Румынии (ANRE) объявило о подписании государственного плана по развитию системы транспортировки природного газа. Об этом 1 ноября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

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Согласно официальной информации, основными целями плана является добыча «голубого топлива» из шельфа на Черном море, расширение подземных газовых хранилищ, а также газификация отдаленных населенных пунктов страны. Кроме того, документ предусматривает обеспечение транспортных мощностей в соседнюю Молдавию.

Предполагаемая общая стоимость соответствующих работ составляет 3,6 млрд евро. Финансирование плана будет осуществляться из собственных источников и безвозмездных перечислений со стороны структур Евросоюза.