Бухарест, 1 ноября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Национальное управление по регулированию в сфере энергетики Румынии (ANRE) объявило о подписании государственного плана по развитию системы транспортировки природного газа. Об этом 1 ноября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Согласно официальной информации, основными целями плана является добыча «голубого топлива» из шельфа на Черном море, расширение подземных газовых хранилищ, а также газификация отдаленных населенных пунктов страны. Кроме того, документ предусматривает обеспечение транспортных мощностей в соседнюю Молдавию.

Предполагаемая общая стоимость соответствующих работ составляет 3,6 млрд евро. Финансирование плана будет осуществляться из собственных источников и безвозмездных перечислений со стороны структур Евросоюза.