Москва, , 19:22 — REGNUM Россия готова безвозмездно поставить в Африку значительные объёмы зерна и удобрений. Об этом заявил 1 ноября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в ходе беседы российский лидер напомнил о невыполнении части пакетных договорённостей в рамках «Черноморской инициативы», которая предусматривала разблокировку экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Владимир Путин также в очередной раз обратил внимание, что «за три месяца действия этих договорённостей так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам».

«В этой связи подтверждена готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объёмы зерна и удобрений», — информирует пресс-служба.

Напомним, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия не оставит без поддержки страны Африки после выхода из зерновой сделки, но потребуется найти способы осуществить данную задачу.

«Как мы будем это делать, это вопрос сложный, его ещё предстоит прорабатывать. Пока мы можем гарантировать готовность российской стороны компенсировать за свой счёт выпадающие объёмы», — сказал он.

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