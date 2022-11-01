Таллин, 1 ноября, 2022, 19:21 — ИА Регнум.

sompomedia Автомобиль

Транспортный департамент Эстонии дал комментарий по поводу претензий жителей страны к автовладельцам, приехавшим с территории б. УССР, которые ездят по дорогам в автомашинах с явным нарушением требований по внешнему виду.

К таким нарушениям отнесли сильную деформацию корпуса машин, нарушение лакокрасочного покрытия, пулевые и осколочные отверстия.

Специалист по маркетингу и коммуникациям Транспортного департамента Эрки Варма сообщил порталу новостей гостелерадиовещания ERR, что в качестве туристов люди могут приезжать в Эстонию и на своем автомобиле, в этом случае в стране можно находиться с машиной до года.

Транспортное средство с иностранными номерными знаками не может пройти в Эстонии официальный техосмотр, добавил Варма.

Но все кардинально поменяется, если такое лицо находится со своим автомобилем в Эстонии больше года, сообщил Варма: «При пребывании в Эстонии более одного года транспортное средство нужно здесь зарегистрировать, после чего в отношении машины действуют эстонские требования и обязанность прохождения в Эстонии технического осмотра».