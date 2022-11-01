Ханты-Мансийск, , 19:18 — REGNUM В Югре завершена частичная мобилизация. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова 1 ноября на заседании призывной комиссии.

«Военным комиссариатом в муниципальных образованиях организована работа по комплектованию личного состава за счет приема добровольцев и кандидатов на военную службу по контракту», — отметила глава региона.

Консультации по вопросам, связанным с мобилизацией в Югре можно получить по телефону горячей линии 122. Семьи мобилизованных военнослужащих также могут обратиться за помощью в штабы, созданные в муниципалитетах округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2022 года о завершении частичной мобилизации объявил президент России Владимир Путин.

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