Анадырь, 1 ноября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В Анадыре состоялся форум цифровых идей «IT-технологии — будущее уже в настоящем», целью которого является объединение лидеров Чукотки и разработка прикладных решений по развитию «самого северного Востока России» с опорой на IT-технологии. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба правительства Чукотки.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Мероприятие включало в себя три основных направления: «Сила Севера» — трек поиска цифровых идей, основанных на «силе места», Digital Drive — направление для малых IT-команд, «Городские решения» — идеи, направленные на улучшение города и региона с помощью цифры. Разработки направлены на сферу образования, городских сервисов, логистики, безопасности и туризма.

«Порадовало, что представленные проекты все про жизнь. Реальные решения конкретных задач, проблемных вопросов. Про логистику, туризм, образование, народные промыслы и так далее. И часть из них уже реализуется, есть команды», — подчеркнул губернатор Чукотки Роман Копин.

Кроме того, на форуме было объявлено о том, что в начале 2023 года Чукотка сможет воспользоваться магистральной высокоскоростной линией интернета благодаря прокладке морской трассы связи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что масштабный проект по цифровизации арктических районов Якутии до 2025 года позволит снизить цены на интернет для населения почти в 100 раз.

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