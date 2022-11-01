Вашингтон, , 19:10 — REGNUM Государственный департамент США находится в поисках специального советника по программам в сфере правоохранительной деятельности и пограничной безопасности в Молдавии. Об этом пишет RT со ссылкой на тендерный запрос Госдепа.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что такой советник будет прикреплён к посольству США в Кишинёве и займётся вопросами «пограничной безопасности» в регионе Приднестровья.

Согласно тендерному запросу Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности американского Госдепа подчёркивается, что данный сотрудник должен будет «своевременно снабжать аналитическими материалами и консультировать директора Бюро по вопросам пограничной безопасности».

Отмечается, что советник будет работать над взаимодействием с правоохранительными органами Молдавии и проведением консультаций.

Согласно описанию работы сотрудника, человек будет обязан «налаживать и поддерживать рабочие отношения на основе сотрудничества с молдавскими представителями сектора пограничной безопасности и межведомственными должностными лицами, а также с субъектами гражданского общества».

Подчёркивается, что в случае необходимости «сотрудник будет внедрён в пограничную полицию или иную государственную структуру в сфере пограничной безопасности».