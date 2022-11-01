Москва, 1 ноября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Рассмотрение вопроса о возвращении России к «зерновой сделке» в рамках «Черноморской инициативы» возможно только после расследования атак на инфраструктуру и корабли Черноморского флота в Севастополе и получения от Киева реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях. Об этом заявил 1 ноября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

Отмечается, что в ходе беседы российский лидер проинформировал турецкого коллегу о причинах принятого Москвой решения приостановить действие сделки по вывозу зерна из черноморских портов.

Он подчеркнул, что Киев при поддержке западных кураторов использовал созданный для транспортировки зерна морской гуманитарный коридор с целью осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям Черноморского флота России в Севастополе, которые обеспечивали безопасное функционирование данного маршрута.

В связи с этим Владимир Путин указал на необходимость проведения детального расследования обстоятельств этого инцидента, а также получения от Киева «реальных гарантий неукоснительного соблюдения стамбульских договорённостей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях». Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках «Черноморской инициативы», отметил российский лидер.

Президент России также напомнил о невыполнении и второй части пакетных договорённостей — по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Кроме того, он вновь обратил внимание, что за три месяца действия договорённостей так и не была выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам, сообщает пресс-служба.