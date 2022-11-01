Салехард, 1 ноября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. На Ямале перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в убийстве человека девятилетней давности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По данным следствия, в Салехарде в 2013 году ранее судимый мужчина 1988 года рождения, живя в квартире товарища, вступил с ним в конфликт. Обвиняемый жестоко избил салехардца, затем с силой сдавил ногой его шею, перекрыв доступ воздуха.

Тело убитого товарища обвиняемый вывез в автомобиле и спрятал в заброшенном доме на берегу реки, а сам стал жить в его квартире. Убитого никто не разыскивал, тогда обвиняемый вклеил в его паспорт свою фотографию, после чего продал квартиру погибшего.

В 2021 году мошенничество раскрылось. В ходе следствия были установлены обстоятельства убийства настоящего хозяина квартиры и вскоре обнаружены его останки.

Уголовное дело об убийстве девятилетней давности с направлено в суд.