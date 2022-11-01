Калуга, 1 ноября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В Калуге открывается полуфинал проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» с просветительской программой VIII Международного слёта «Друзья Заповедных островов» в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Иван Шилов, ИА REGNUM Экология

В программе полуфинала — экологические акции, посещение объектов и производств, работающих по принципу устойчивого развития и уделяющих особого внимание интерактивные программы и командообразование, встречи у частников с представителями власти Калужской области. В мероприятиях полуфинала примут участие представители ППК «Российский экологический оператор», волонтерского экологического движения «Делай», АНО «Национальные приоритеты».

Соревновательные мероприятия полуфинала продлятся до 4 ноября.