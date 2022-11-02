2 ноября 2022 | Время чтения 14 мин

Фашизм - глубоко эшелонированная система элитных связей, охватывающая весь Запад, составляющая каркас его финансовой, социально-экономической, политической, идеологической и оккультно-религиозной структуры. Это тот самый сатанизм, о котором Владимир Путин говорил на церемонии принятия в состав России четырех новых субъектов Федерации.

Владимир Павленко, , 05:28 — REGNUM Истоки нацизма — вопрос, занимающий все страны, которые понесли серьезные потери во Второй мировой войне. В первую очередь — Россию и Китай. Но «коллективный Запад» взрастил Гитлера не для того, чтобы признавать и тем более осуждать последствия его авантюр. Нюрнберг со стороны Запада — лишь попытка избежать ответственности, свалив ее на «мавра, который не сделал своего дела».

А. Гауро Амбрози. Портрет Муссолини.

У Запада были две цели. Первая — идеологическая: фашизм как ответ на исторический вызов коммунизма. Идеолог расовой теории Альфред Розенберг считал нацизм не германским, а «европейским ответом на вопросы нашего века». Вторая цель Запада — геополитическая. Как говорил Джавахарлал Неру, «расистский фашизм — это применение колониальных методов в самой Европе». Обратим внимание: знак равенства поставлен между фашизмом и колониализмом. Не случайно. Еще в середине позапрошлого столетия с западной колонизацией в Опиумных войнах столкнулся Китай. Следующий прецедент — иностранная интервенция в Советской России, сопровождавшаяся Гражданской войной, которую кое-кто мифологизирует сказками о «белогвардейском патриотизме». Как признавал Черчилль, «было бы ошибочно думать, что …мы сражались на фронтах за дело враждебных большевикам русских. Напротив того, русские белогвардейцы сражались за наше дело…». То есть белые, как потом власовцы и бандеровцы, помогали оккупантам-колонизаторам.

В этих случаях, в тех войнах, которые В. И. Ленин связал с переходом капитализма в империализм, в локальных конфликтах Новейшего времени, включая «Арабскую весну», методы и способы коллективного Запада представляли собой неприкрытый геноцид. Поэтому надо понимать следующую разницу. Номинальное становление фашизма и нацизма связано с появлением соответствующих партий и режимов в Италии и Германии; фактическое — с идеями и планами англосаксонских элит, подыскавших страны — и тогда, и сейчас, которые «не жалко». Всё начиналось с партий — итальянской Национальной фашисткой партии (НФП) и германской НСДАП. Обе появились в 1919 году под другими названиями — Итальянского союза борьбы и Германской рабочей партии (ГРП). Обе окончательно сложились в 1921 году.

Как всё это было связано с Западом? Гитлер — агент германской военной разведки, которая после проигрыша Первой мировой войны работала под контролем спецслужб Запада. В ГРП, созданную слесарем Антоном Дрекслером, будущий фюрер был внедрен на восьмом месяце ее существования; в 1921 году он ее возглавил и переименовал. А вот японский милитаризм — геополитическим происхождением из Вашингтонской морской конференции 1921 же года. США санкционировали подъем Токио, чтобы «ущучить» впавших в долговую зависимость, но сохранивших амбиции британских союзников.

Почему Гитлер отстал от Муссолини? По двум причинам. Во-первых, после поражения Пивного путча западные элиты активизировали другой проект — Панъевропейского союза, появившийся в том же 1923 году. Германия еще не была готова, ее нужно было подвести к фашизму. Фактов и подробностей множество. Например, январские (1932 г.) смотрины Гитлера на кёльнской вилле будущего бригаденфюрера СС Курта фон Шредера, банкира из династии финансовых кругов Германии, Великобритании и США. Наряду с Монтегью Норманом, директором Банка Англии, во встрече участвовали братья Даллесы, приходившиеся двоюродной родней пятерым братьям Рокфеллерам. Из Лондона подключился Джон Генри Шредер, он же Иоганн Генрих Шредер, успевший перед Первой мировой войной получить британское подданство, избежав санкций против германского бизнеса. Кстати, Банк Англии и тогда, и сейчас — главный акционер ФРС. И понятно, что речь идет о переплетении интересов западных бизнес-элит и разведсообществ.

Здание Банка Англии (сс) Adrian Pingstone

И еще. Видный представитель клана Чемберленов — Хьюстон Стюарт Чемберлен — тогда же двинулся в обратном направлении — в Германию, где выступил «певцом» нацистского «возрождения», благословив в 1927 году Гитлера на «спасение немецкого народа». Как там у Владимира Высоцкого?

Чтоб творить им совместное зло потом,

Поделиться приехали опытом…

Говоря о второй цели Запада в фашистском проекте, отметим формальное различие итальянского и немецкого сюжетов, которое связано с их метафизическим наполнением. Обратимся к оккультным истокам проекта Пан-Европы, автор которого австрийский дипломат и масон Рихард Куденхов-Калерги в 1926 году заручился поддержкой Всеевропейского масонского конгресса. Забегая вперед: 10 мая 1945 года, на следующий день после Карлсхорста, президент США Трумэн подписал военную директиву о создании «южногерманского государства, не связанного с нацизмом». То есть о возрождении Австро-Венгрии как полигона панъевропейского проекта. Тем, кто сегодня ратует за возврат к нему, не грех вспомнить, что реализации этого плана помешал Советский Союз. И тогда к европейской интеграции приспособили проект «новой», социал-федералистской Европы, который был разработан в недрах СД и в 1944 году получил поддержку Верховного командования СС. Политическую его часть оформили инициативой Черчилля о Совете Европы, а экономическую, выраженную планом Маршалла, разработали в Лондонской школе экономики. Социал-дарвинист фон Хайек в ней так же прекрасно ладил с социал-демократом Кейнсом, как финансисты держав фашистской «оси» и западных участников Антигитлеровской коалиции ранее сотрудничали в базельском Банке международных расчетов, и поныне играющем важнейшую роль в глобалистской иерархии. Дуализм европейской двухпартийности, которую Киссинджер именует «лояльностью оппозиции», — это отражение принципа «двух рук, управляемых одной головой». И из тех же австрийских масонских источников известно, что так проводится в жизнь принцип «партнерства в буржуазной конкуренции». Заметим: это — базовый постулат капитализма, который, по Марксу, обеспечивает устойчивость и непрерывность власти капитала.

Нацистский оккультизм сложился на базе ряда орденов, которые в 1918 году объединились в общество Thule; Гитлер входил в него, но далеко не на первых ролях. Так проект Пан-Европы был соединен с фашизмом и приспособлен к военной экспансии — для расчистки «жизненного пространства» или Lebensraum. Настоящий автор многих идей Mein Kampf — профессор Карл Хаусхофер — генерал, геополитик и мистик, учивший Гитлера и Гесса в тюрьме, где они отбывали заключение после Пивного путча, выступал за союз с Россией.

Карл Хаусхофер, 1920

Гитлер же потребовался Западу, чтобы развернуть этот вектор nach Osten, вслед за свастикой, которая из левосторонней превратилась в правостороннюю. Кстати, Хаусхофер в августе 1939 года входил в московскую делегацию Риббентропа. Потом впал в немилость, а его сын, казненный за участие в покушении на Гитлера, отметился стихом, раскрывшим оккультную сущность нацизма:

В моем отце был фатум воплощен.

Повелевая демонами, он

Мог в преисподней удержать их стадо.

Но не внимая голосам Сивилл,

Отец замки железные разбил,

И ринулись на землю слуги ада.

При этом нацизм заимствовал масонскую идеологию и организацию англосаксонских элит. Британский «Круглый стол» — внешний круг «Общества Круглого стола», созданного в 1891 году колонизатором Южной Африки Сесилом Родсом, эсхатологически восходит к легенде о короле Артуре с его «доблестными рыцарями». Среди основателей — лорды Мильнер, Натан Майер Ротшильд, а также Тойнби и два главы МИД — Грэй и лорд Бальфур, связанный с Уолтером Ротшильдом обязательствами по известной декларации 1917 года. В 1919–1921 годах (опять те же самые годы!) «Круглый стол» разделили на лондонский Chatham House (организация, признанная в РФ нежелательной) и вашингтонский Совет по международным отношениям. Решение принималось в мае 1919 года на обеде у Эдмона де Ротшильда, того самого, что финансированием поддержал еврейскую эмиграцию в Палестину.

Нацисты, учредив в 1934 году на базе СС «Черный орден», запретили масонство, но при этом позаимствовали у него стилистику и организацию. Орден вводил в стране жесткую иерархию: народ — партия — СС — Ahnenerbe, им правил малый круг из двенадцати обергруппенфюреров во главе с Гиммлером; большой круг включал руководителей управлений РСХА, а затем и рейхсляйтеров оккупированных территорий и командиров дивизий Waffen-SS. Существовал обряд эзотерического посвящения, который проводился в Экстернштайне, близ Падеборна, нынешний Северный Рейн — Вестфалия, на развалинах замка, с которого Гиммлеру срисовали его собственный замок Вевельсберг, где заседал капитул «Черного ордена». Главный штаб СС возглавил группенфюрер Карл Вольф, тот самый, что в канун Ялтинской конференции вел переговоры с Аленом Даллесом, швейцарским резидентом Управления стратегических служб США, которое он в дальнейшем возглавил, преобразовав в ЦРУ. В картотеку Даллеса вошла и восточноевропейская агентурная сеть Абвера, переданная ее шефом генералом Геленом, который впоследствии возглавил спецслужбу ФРГ — BND.

С public schools, прежде всего Итона и Харроу — кузницы британских элитных кадров — нацистами была скопирована и система подготовки управленцев. СС курировал три ступени программы «орденских замков». Низшая ступень — Ordensburgen, средняя — Napolas (ее выпускником был экс-папа Римский Бенедикт XVI). Высший уровень — замки системы Ahnenerbe — сочетали подготовку высших кадров с изысканиями, в том числе оккультными, в научно-технологической сфере. Имеются свидетельства, что первые атомные испытания — одно неудачное и два успешных — были осуществлены в Германии; в апреле 1945 года технологии и материалы были переданы в буксовавший Манхэттенский проект, а их происхождение засекречено.

Но главное — это тесная уния фашизма и нацизма с Римско-католической церковью, фундамент которой Муссолини заложил Латеранскими соглашениями 1929 года, вернув Ватикану государственность, утраченную им в 1870 году в масонской революции Гарибальди. Реализация взаимодействия в рамках конкордата с нацистским рейхом 1933 года, подписанного кардиналом Пачелли, будущим папой Пием XII (призвавшим к антикоммунистическому «крестовому подходу»), осуществлялась через центры в Мюнхене и Мадриде. В баварской столице на контактах сидел папский нунций Фаульгабер. По показаниям в советском плену Карла Нойгауза, шефа отдела гестапо по надзору над политической деятельностью католической и протестантской церквей, сект, масонства, других тайных обществ и религиозных организаций, кардинал выступал каналом связи между Ватиканом и Берлином. Через него нацистов переправляли в Латинскую Америку (курировал эту операцию под названием «Ватиканский коридор» кардинал Монтини — еще один будущий папа Павел VI). Фаульгабер вместе с баварским премьером Йозефом Мюллером помог американским оккупантам создать рейнско-баварскую ось будущей ХДС/ХСС, отнюдь не случайно повторившую географию ордена иллюминатов. Историки любят рассказывать о запрете ордена курфюрстом Баварии (1784 г.). Но предпочитают не распространяться про Кельн, где была принята хартия иллюминатов, приговорившая французскую монархию, и про Франкфурт, откуда орден финансировал первый Ротшильд — Майер Амшель.

Майер (Амшель) Ротшильд

Не рассказывают и о том, что препятствие революционным процессам в Европе было устранено закрытием ордена иезуитов папой Климентом XIV (здесь, кстати, еще и тамплиерские параллели просматриваются). Запрета, просуществовавшего с 1773 по 1814 годы, как раз хватило на Французскую революцию и Наполеоновские войны, после которых иезуиты были восстановлены в правах, а иллюминаты трансформировались в «Великий Восток», в виде которого сейчас и существуют. Поэтому сказки о «современных иллюминатах» — продукт откровенной конспирологии; они давно встроены в более широкую систему связей.

В Мадриде же в преддверии Латеранских соглашений был основан орден Opus Dei, связанный с СС еще до учреждения «Черного ордена». Непосредственное участие в его финансировании принял банк Santander. Это и сегодня крупнейшая банковская группа Испании. Одно время она напрямую управляла Банком Ватикана, а сейчас входит сразу в две банковских сети:

Европейский круглый стол финансового обслуживания (EFSR), замкнутый на структуры ЕС в Брюсселе,

и в Inter-Alpha Group of Banks — частную сеть, завязанную на Ротшильдов.

В этих же сетях фигурируют и еще как минимум два крупных банка, тесно связанных с Ватиканом, — Intesa Sanpaolo (Италия) и Crédit Agricole (Франция), а также французский Societe Generale, имеющий репутацию «главного масонского» банка. Кстати, контакты «Великого Востока» с регулярным британским масонством с 1970 года осуществляются через Италию, а не Францию.

Совместив это с ролью олигархии в приведении к власти Гитлера, получим глубоко эшелонированную систему элитных связей, охватывающую весь Запад, составляющую каркас его финансовой, социально-экономической, политической, идеологической и оккультно-религиозной структуры. Это тот самый сатанизм, о котором Владимир Путин говорил на церемонии принятия в состав России четырех новых субъектов Федерации.

Что получается? Официальная идеология Запада — либерализм, точнее, леволиберальный (или либерально-социалистический) консенсус — разделена двухпартийностью на национальную и социальную идеи. Но так, чтобы их в любой момент можно было обратно соединить в национал-социалистский сплав путем вычитания из этого консенсуса демократии. «Либерализм минус демократия» — именно так выглядит настоящая формула фашизма и нацизма. И ее прикрывают изначально лживой концепцией тоталитаризма, чтобы направить массовый антифашизм в антикоммунистическое русло.

Следует понимать, что в ходе СВО мы столкнулись не только с НАТО, но со всем этим сплавом, со всеми элементами его структуры. Иного выхода, кроме решительной победы, нет. Любые «компромиссные» решения чреваты возвратной эскалацией в заведомо худших условиях. А вы думаете, почему папа Франциск, между прочим, иезуит, предлагает решить нынешний кризис вообще без Киева — по «мюнхенскому» сценарию раздела Чехословакии? Будет ошибкой повестись на эту инициативу.

Кстати, именно стилистику иезуитов заимствовал основатель ордена иллюминатов Адам Вейсгаупт. Символично, что его «реинкарнацией» объявляли себя две характерные фигуры: британский сатанист Алистер Кроули и основатель Римского клуба Ауреллио Печчеи, который послевоенной карьерой обязан Алену Даллесу.

Аурелио Печчеи Koen Suyk / Anefo

Круг, нарисованный в конце XVIII века, замыкается в наши дни. Кстати, в метафизическом прочтении Великая Отечественная война считается священным противостоянием православного Третьего Рима (в союзе с Третьим Интернационалом) оккультному Третьему рейху, он же — Третий храм.

В заключение короткая фактура.

В 1975 году вышел программный доклад Трехсторонней комиссии «Кризис демократии» (авторы — Хантингтон, Круазье, Ватануки). В нём предрекалось появление «нового фашизма», который был назван — не поверите! — формой «восстановления традиционного социального порядка», разрушенного революциями Нового и Новейшего времени. Доклад был известен везде, кроме СССР. Однако на русском языке его и в постсоветской России не издали, хотя на английском найти в Сети нетрудно. Кто-то явно боится широкой огласки и разоблачения того, что там написано.

Итак, суммируем. Фашизм — это одновременно:

и форма жизнеустройства на Западе, прикрывающая «демократией» сословно-элитарный междусобойчик,

и технология сохранения западной глобальной гегемонии. По Киплингу, «бремени белого человека». Ничего в этом смысле не поменялось ни с XIX, ни с XX века.

В 2003 году вышла книжка немецкого ученого Мануэля Саркисянца «Английские корни немецкого фашизма». Автор — профессор Гейдельбергского университета — за нее лишился работы в Европе и вынужден был уехать в Мексику. Только один говорящий пример. Лидер британских фашистов Освальд Мосли, которого Михаил Ромм упоминает в фильме «Обыкновенный фашизм», оказывается, зять знаменитого лорда Керзона. Кто бы сомневался, что в колонизаторских элитах так всё и устроено.

И самое последнее.

«Имеются две возможности оформления отношений между народами. Игра свободных сил, которая во многих случаях означала бы активное вмешательство в жизнь народов и могла бы вызвать серьезные потрясения нашей культуры, созданной с таким трудом.

Вторая возможность состоит в том, чтобы, вместо игры свободных сил, допустить господство «высшего разума»; при этом нужно, однако, отдать себе отчет в том, что этот высший разум должен привести примерно к таким же результатам, какие были бы произведены действием свободных сил.

Я последние годы часто задавал себе вопрос, достаточно ли разумно современное человечество, чтобы заменить игру свободных сил методом высшего разума».

Эта цитата принадлежит Гитлеру и взята из стенограммы его беседы с посланцем британских элит лордом Галифаксом в ноябре 1937 года в Оберзальцберге. С этого начинался Мюнхен, хотя замах был куда масштабнее. Слава Богу, не сложилось. Но и сегодня это всё делается точно так же. Ничто не ново под луной.