Красноярск, , 18:52 — REGNUM В Красноярском крае завершена частичная мобилизация. Об этом 1 ноября сообщил губернатор региона Александр Усс.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«В дальнейшем работа военкоматов по комплектованию Вооружённых сил России будет организована только за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — уточнил он.

При этом глава края добавил, что лично общался с министром обороны России Сергеем Шойгу и тот поблагодарил красноярцев за слаженную работу в период мобилизации. Усс напомнил, что Красноярский край выполнил задание по частичной мобилизации ещё 4 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин после трехсторонних переговоров в Сочи сообщил, что в стране завершена частичная мобилизация.

Читайте также: Путин заявил о завершении частичной мобилизации в России