Казань, 1 ноября, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Четверо детей отравились неизвестным веществом в Татарии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

По данным медиков, госпитализированы две женщины и их четверо детей, один из которых новорожденный. Остальные дети — в возрасте двух, пяти и шести лет.

По факту отравления детей организована проверка с участием профильных специалистов. Сотрудники ведомств устанавливают причины случившегося и проверят содержание внутридомового газового оборудования.

ИА REGNUM ранее сообщало, в одном из пятиэтажных домов по улице Шамиля Усманова в Казани отравились угарным газом двое детей и женщина.

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