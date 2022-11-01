В Татарии две женщины и четверо детей отравились неизвестным веществом
Казань, 1 ноября, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Четверо детей отравились неизвестным веществом в Татарии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Скорая помощь
По данным медиков, госпитализированы две женщины и их четверо детей, один из которых новорожденный. Остальные дети — в возрасте двух, пяти и шести лет.
По факту отравления детей организована проверка с участием профильных специалистов. Сотрудники ведомств устанавливают причины случившегося и проверят содержание внутридомового газового оборудования.
ИА REGNUM ранее сообщало, в одном из пятиэтажных домов по улице Шамиля Усманова в Казани отравились угарным газом двое детей и женщина.
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