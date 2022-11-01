Киев, 1 ноября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Киевским властям выгодно завышать понесенный инфраструктурный ущерб с целью давления на «партнёров» и получения внеочередных траншей, отметил 1 ноября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Цитата из х/ф «Иван». Реж. Александр Довженко. 1932. СССР Строительство ГЭС

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Как сообщалось ранее, глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон заявил, что из-за нанесенных Россией ударов на территории б. УССР повреждено 40% энергетических объектов.

«Насколько эта цифра адекватна реальности — большой вопрос», — написал Котенок.

Киевские эксперты, в свою очередь, отмечают, что ситуация будет только ухудшаться из-за того, что нагрузка на оставшиеся объекты резко возросла.