Анкара, , 18:43 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с приостановкой участия российской стороны в зерновой сделке. Об этом сообщает 1 ноября канцелярия турецкого лидера.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

«Президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжит обращаться ко всем сторонами с необходимыми инициативами для решения проблем, связанных с реализацией Стамбульского меморандума о поставках зерна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкий лидер выразил уверенность в возможности нахождения решения в части поставок зерна.

Президент Турции также высказал мнение «решение зернового кризиса с помощью конструктивного подхода стимулирует шаги для возвращения к переговорам» между Москвой и Киевом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня по инициативе турецкой стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром, посвящённые ситуации вокруг зерновой сделки. Кроме этого, замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин провёл переговоры с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром. В ходе встречи с российской стороны было заявлено, что Киев должен предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора в Чёрном море в военных целях.